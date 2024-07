Decyzja o zmianie płci przez Bruce'a Jennera wywołała mnóstwo emocji na całym świecie. O tym, że sportowiec nazywa się teraz Caitlyn Jenner pisały wszystkie media z najdalszych zakątków świata, a sesja dla Vanity Fair już przeszła do historii. Kariera gwiazda mocno się rozpędziła, a aktualnie Caitlyn promuje swój najnowszy program "I Am Cait".

Na wizji będziemy mogli zobaczyć jak Jenner uczy się wszystkich babskich spraw, tzn. chodzi na zakupy, maluje się, ale także uczy się jazdy na motocyklu.

Ludzie nie rozumieją jak to jest patrzeć w lustro i widzieć, że wszystko jest nie tak. Jak to jest zakładać codziennie ubrania z którymi się nie identyfikuję. Chodzi o to, żeby zrozumieć kim naprawdę jesteś.