Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek już od kilku lat spotykają się w sądzie, gdzie były partner aktorki walczy z nią o prawa do kontaktów ze swoim synem. Niestety, rodzice chłopca od samych jego narodzin nie mogą się porozumieć. Krzysztof Latek oskarża Weronikę Książkiewicz o to, że utrudnia mu kontakty z 2-letnim Borysem. W rozmowie z "Twoim Imperium" Latek atakuje gwiazdę, która według niego robi wszystko, żeby chłopiec nie spotykał się nawet z własnymi dziadkami.

Reklama

- Kiedy rozstawałem się z Weroniką, nie sądziłem, że tracę też syna. Nie udało nam się jednak dogadać w kwestii opieki nad nim, nawet za pośrednictwem mediatorów, sprawa trafiła do sądu. Niestety wyrok jeszcze nie zapadł i na razie przysługuje mi w tygodniu jedno dwuipółgodzinne spotkanie z Borysem. To dla mnie niewystarczające, bo bardzo kocham syna i chcę z nim spędzać dużo więcej czasu. Niestety, jego matka tego nie rozumie i utrudnia nam kontakt jak może - stwierdził Krzysztof Latek. Zastanawiam się za co mści się na moich rodzicach, ludziach w podeszłym wieku, pozbawiając ich kontaktu z wnukiem. Wierzę w sprawiedliwość i w to, że któregoś dnia będę mógł zabrać syna do parku na spacer, a potem ukołysać do snu.

Wygląda więc na to, że były partner Weroniki Książkiewicz wciąż próbuje za pomocą mediów wpłynąć na jej decyzje. To nie pierwszy raz kiedy w kolorowej prasie wyjawia kulisy ich kłótni.

Reklama

kb