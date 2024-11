Marieta Żukowska jest znaną polską aktorką, o której życiu prywatnym wiadomo raczej niewiele. Ona sama bacznie strzeże tej sfery i nieczęsto też udziela wywiadów. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i obwieściła, że została żoną! Ślub jednak do samego końca zachowała w sekrecie. Kim jest wybranek jej serca?

Gwiazda TVP wzięła ślub w tajemnicy

Popularność przyniosła jej rola Bożeny Wiśniewskiej w "Barwach szczęścia", w którą wciela się od 2015 roku. Marieta Żukowska może jednak poszczycić się imponującym wachlarzem innych ról, zarówno na małym, jak i dużym ekranie, a na swoim koncie ma nawet angaż w filmach Patryka Vegi. Chociaż od lat spełnia się w aktorstwie i jest jedną z lepiej rozpoznawalnych aktorek, nieczęsto mamy okazję zobaczyć ją na czerwonym dywanie.

W zamian jest aktywna na Instagramie, ale i tam na próżno wypatrywać wzmianek o życiu prywatnym gwiazdy. Wiadomo więc o nim niewiele, choć nie jest tajemnicą, że jakiś czas temu rozstała się z długoletnim partnerem i ojcem swojej córki Wojciechem Kasperskim oraz kupiła dom w Toskanii.

Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę - przekazała w oświadczeniu.

Z czasem jej serce znowu zabiło mocniej, tym razem do reżysera, scenarzysty i producenta - Łukasza Barczyka, który, co ciekawe, przed laty był związany z Mają Ostaszewską! Marieta Żukowska raczej stara się trzymać swój związek z dala od blasku fleszy, jednak we wrześniu podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zrobiła wyjątek i zabrała ukochanego na salony. Jak się dopiero teraz okazało, zaledwie kilka tygodni wcześniej para wzięła sekretny ślub! W rozmowie z serwisem Show News aktorka potwierdziła nowinę i zdradziła, że ceremonia odbyła się w wyjątkowym miejscu.

Rzeczywiście, wzięłam ślub we Włoszech, w Rzymie. Powiem tylko, że to był taki mój dzień, mojego męża i bliskich. Na pewno to był piękny dzień

Marieta Żukowska przyznała także, że choć ślub był owiany tajemnicą, zorganizowanie go nie stanowiło dla niej większego problemu.

To zależy, jak ktoś podchodzi do tego. Jeśli z prostotą, bez dużych fajerwerków to wszystko jest do zrealizowania. W Rzymie jest przepiękny konsulat, więc wszystkim polecam

Potwierdzenie ślubu to jeden z nielicznych momentów, gdy aktorka wspomina o swoim życiu prywatnym. Czy jest szansa, że od teraz chętniej będzie opowiadać, chociażby o swoim związku? Fani niewątpliwie na to liczą.

Mariecie Żukowskiej i jej mężowi przesyłamy serdeczne gratulacje z okazji ślubu!

