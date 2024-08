Jacek Kopczyński w przeszłości przez kilkanaście lat związany był z Patrycją Markowską. Para doczekała się wspólnego dziecka. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i para się rozstała. Fani dowiedzieli się o tym fakcie, kiedy to Jacek Kopczyński pojawił się publicznie z nową partnerką - pisarką Klaudią Kardias.

Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska pomimo wielkiej miłości, jaka lata temu ich łączyła rozstali się. Para chodziła wspólnie na terapię, jednak ta nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dopiero jakiś czas po rozstaniu piosenkarka podczas jednego z wywiadów wyjawiła prawdę.

Dla mnie rozstanie po tylu latach jest tak bolesną rzeczą i tak bardzo ważną, przełomową, że bardzo chcieliśmy to przeżyć sami. I nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby Jacek czuł inaczej i miał potrzebę dzielenia się w mediach, chodzenia na wywiady, mówienia o tym, co ja właśnie robię teraz, tak? Ale wiesz, nie chcę absolutnie dotykać szczegółów. Tylko rzeczywiście minął już prawie rok od tego rozstania. Mało kto o tym wie. Więc ta sprawa się jakoś tam w nas już uleżała.

- powiedziała w jednym z wywiadów Patrycja Markowska.