Kim jest żona Bartosza Kurka? "Była to miłość od pierwszego wejrzenia"

Igrzyska Olimpijskie w Tokio przysporzyły fanom siatkówki mnóstwa emocji. Polscy siatkarze rozegrali bardzo trudny mecz z Iranem. Zawodnicy obu drużyn pokazali naprawdę świetną grę, a podczas meczu do samego końca ciężko było powiedzieć, który zespół zakończy rozgrywkę zwycięsko. Polscy siatkarze doskonale radzili sobie z przeciwnikiem, chociaż nie brakowało także błędów. Najbardziej przeciwnej drużynie zalazł za skórę Bartosz Kurek, który miał kilka bardzo agresywnych akcji. Jego gra kilka razy odwracała losy meczu, ale to nie jedyny powód, dla którego Irańczycy nie darzą sympatią polaka. Dlaczego na instagramowe konto jego żony popłynęło mnóstwo obraźliwych wiadomości? Anna Kurek nie kryła oburzenia, a swoimi emocjami podzieliła się na InstaStory. Anna Kurek ofiarą ogromnego hejtu! Jak na komentarze Irańczyków zareagował Bartosz Kurek? Podczas meczu siatkówki z Iranem na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich Polska była zdecydowanym faworytem. Polscy zawodnicy dali z siebie sporo, a ich obrona sześciu piłek meczowych jest komentowana na całym świecie! Niestety, ostatecznie spotkanie należało do Iranu, który wygrał z Polską 3:2. W irańskich mediach zwycięstwo wywołało niemałą euforię, a komentatorzy nazwali nawet ten mecz "Zemstą za przegraną walkę w Rio". Wówczas to Polska wygrała z Iranem wynikiem 3:2. Już wtedy niektórzy fani Iranu nie kryli niechęci do najbardziej atakującego polskiego siatkarza Bartosza Kurka. Ofiarą przykrych wiadomości stała się jego żona, która postanowiła podzielić się screenami przykrych wiadomości. Irańscy kibice nie bali się używać ostrych słów! Wszystko zaczęło się jednak od jednej fotografii. Bartosz Kurek w dniu meczu zamieścił na swoim profilu zdjęcie z kolegą z drużyny,...