Jednym z jesienno-zimowych trendów są seksowne koronki, które nawiązują do stylu buduarowego. Eksponowanie bielizny w tajemniczy i uwodzicielski sposób co jakiś czas powraca do mody.

Tym razem kobiecą seksualność lansują m.in. duet Dolce & Gabbana, Blumarine, Lanvin i Bottega Veneta. W związku z tym, że przed nami noc sylwestrowa i karnawał warto pomyśleć o czymś wyjątkowym!



Koronki możesz również łączyć z codziennymi elementami garderoby jak dżinsy, czy sweter. Taki sposobem stylizacja nabierze odrobiny ostrości.



Bądź odważna i wypróbuj ten styl! Twojemu partnerowi na pewno się spodoba!



Od lewej: Bottega Veneta, Lanvin, Dolce & Gabbana, Blumarine.



jm

