Tegoroczna gala MTV EMA będzie jednym wielkim odjazdem. Nic więc dziwnego, ze zjawi się na niej jeszcze jeden gość… Bruno Mars! Wokalista i autor piosenek, który występował już na gali w 2011 r. w Belfaście, tym razem zawita do Amsterdamu!

A do tego pamiętajcie, że właśnie w Belfaście zgarnął nagrody w 2 kategoriach - Najlepszy Debiut i Najlepszy Wykonawca w serii MTV Push. W tym roku ma szansę na aż 3 statuetki - Najlepszy Amerykański Artysta, Najlepszy Wokalistka i Najlepsza Piosenka (Locked out of heaven).

10 listopada Huligani z całej planety będą oglądać występ Bruno na żywo! Nie przegap jego i artystów takich jak Katy Perry, Miley Cyrus, Robin Thicke, Kings of Leon, Snoop Dogg, Afrojack, Imagine Dragons, Icona Pop i the Killers… świętuj z nami!