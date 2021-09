"Love Island": Bruno wystąpił w innym popularnym show! Nie uwierzycie, co wtedy zrobił

Kto by pomyślał, że Igor z "Love Island" jest taki wstydliwy! Magda właśnie odkryła jedną z jego tajemnic i podzieliła się tym z fanami na Instastory. Jej odkrycie nieco speszyło Igora, co można było zobaczyć na krótkim nagraniu: Jaki zawstydzony - napisała zauroczona reakcją ukochanego Magda Co tak zestresowało Igora? Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: "Love Island": Magda zdradziła bardzo pikantne szczegóły z życia erotycznego z Igorem! Tego się nie spodziewaliśmy! "Love Island": Magda zawstydziła Igora jego tajemnicą! Miłość Magdy i Igora jest godna pozazdroszczenia! Zgłaszając się do " Love Island " nawet nie przypuszczali, że mogą poznać kogoś z kim będą aż tak szczęśliwi! Zakochani zdecydowali, że nie ma na co czekać i nie długo po powrocie z Hiszpanii postanowili razem zamieszkać w luksusowym apartamencie w Warszawie. To świeży związek ale zdecydowanie gorący! Okazuje się jednak, że Magda potrafi z łatwością zawstydzić swojego ukochanego! Właśnie odkryła jego tajemnicę, koniecznie musicie zobaczyć jego reakcję! Okazuje się, że Igor jest aktorem, a zupełnie się tym przed Magdą nie pochwalił! Uczestniczka drugiej edycji "Love Island" pokazała jego dokumenty w sieci i zapytała, dlaczego jej wcześniej nic nie powiedział: - Nie wiem czy wiecie ale Igor jest certyfikowanym aktorem. Nie chwalił mi się jeszcze! Dlaczego mi się nie pochwaliłeś? - Zostaw mnie, się śmiejesz ze mnie! Byłem bardzo dobrym aktorem - Chciałabym, żebyś mi coś pokazał, ja na aktorstwo też chodziłam i co? Kręci cię to, że jestem aktorem? Wstydzę się - droczyli się ze sobą Kto wie, może jeszcze zobaczymy gdzieś Igora na wielkim ekranie! Zobacz także: "Love Island": Magda i Igor...