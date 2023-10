Małgorzata Rozenek-Majdan przyjęła trzecią dawkę szczepionki na koronawirusa, o czym poinformowała na swoim Instagramie. Przy okazji gwiazda TVN zwróciła się do wszystkich "antyszczepionkowców", nie szczędząc złośliwości, a jej post spotkał się z ogromnymi emocjami - jedni jej dziękują, inni ostro krytykują. Zobaczcie, jak wielką burzę może wywołać jeden wpis!

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Realizując swoje projekty spotyka się z masą osób, a więc bardzo dba o swoje zdrowie (ma nawet udział w firmie zajmującej się teleporadami medycznymi), zaś w czasach pandemii koronawirusa promuje szczepienia. Małgosia przyjęła właśnie trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID 19, o czym poinformowała na Instagramie:

Temat szczepień w Polsce wciąż niestety budzi spore emocje i jest mnóstwo osób, które nie chcą się zaszczepić na koronawirusa. Co więcej, znanym osobom zarzucają to, że dostają pieniądze za promowanie szczepień. Małgorzata Rozenek nie bierze jeńców, w swoim stylu postanowiła odpowiedzieć na wszelki hejt:

P.s szanuje wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: to Wy jesteście po złej stronie mocy ????‍♀️ i chociaż moje zdolności do monetyzowania rzeczywistości są legendarne???? to za ten post mi nikt nie zapłacił ???? bo zdrowie jest bezcenne???? nie zapraszam do dyskusji ????‍♀️ ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę - napisała Małgorzata.

Brak zaproszenia do dyskusji oczywiście... odniósł odwrotny skutek!

Masa fanów, ale i gwiazd, gratulowała Małgosi i dziękowała za taką postawę:

Oczywiście nie zabrakło krytycznych komentarzy!

Wśród dziesiątek komentarzy pojawiło się sporo ostrych słów w stronę Małgorzaty. Niektórzy zarzucali jej to, że mimo wszystko dzieli ludzi, inni pisali, że szczepienia to prywatna sprawa:

Wśród komentujących dość mocny komentarz zostawiła również aktorka, Izabella Miko, która nie zgadza się z Małgorzatą Rozenek:

To nie jest zwykla szczepionka i osoby które maja obawy nie powinny być oceniane jako „po złej stronie” Dlaczego? Patrząc jedynie na ponad sto zgonów w grupie rejestrowanych piłkarzy i coach’y w FIFA przez ostatnie 6 miesięcy (to są super zdrowi atleci) to nie dziw ze jest wiele osób które dalej czeka na podjęcie tej decyzji no bo to jest pięciokrotna ilość wiec trochę to dziwne (Ci piłkarze jeżeli chcieli grać dalej nie mieli wyjścia i decyzja była podjęta za nich) jest wiele statystyk i liczb które nie są pokazywane w mediach wiec trzeba samemu szukać i uważam ze osoby które są dociekliwe i nie wierzą ślepo w to co jest pokazywane w tv akurat naprawdę dbają o swoje zdrowie i bardzo świadomie podchodzą do tego ryzyka. To ze to szczepienie nie ma wpływu na zarażenie siebie czy innych nie jest juz sekretem, wiec to jest indywidualna decyzja każdego i nie powinna być krytykowana jeżeli ktoś inaczej z tym wirusem chce sobie radzić:-) Cieszcie się ze w Polsce nie jesteście przymuszani do tego jeżeli chcecie pracować albo usiąść w restauracji. - napisała aktorka.