"Love Island 4": Bruno podpadł uczestniczkom! Panie są wściekłe: "Już w nic mu nie wierzę"

Uczestnicy "Love Island 4" są mistrzami przeparowań z własnej woli. Zamiast czekać do oficjalnego spotkania przy kręgu ognia, kończą "stare" i rozpoczynają nowe relacje zupełnie z własnej woli. Widzowie mogli zobaczyć już, jak Klaudia i Adrian sami zrezygnowali z bycia razem. W tym odcinku kolejne pary mają co do siebie poważne wątpliwości. Niektórzy mocno idą jednak po swoje... Zachowanie Brunona zaskoczyło wszystkich!

"Love Island 4" Bruno zaskakuje zmianą partnerki, Paulina jest przytłoczona Wiktorem, a Andzia ma dość Arka?

Każdy kolejny odcinek "Love Island" udowadnia, że uczestnicy konsekwentnie poszukują miłości. Choć znają się zaledwie kilka w dni, mają za sobą bardzo poważne rozmowy. Ku zaskoczeniu widzów, przestało się układać w parze, w którą najbardziej wierzyli, czyli Paulinie i Wiktorowi. Także Andzia jest zmęczona zainteresowaniem zapatrzonego w nią Arka. Atmosferę miała rozluźnić zabawa pełna całowania, ale ta wzbudziła jeszcze więcej negatywnych emocji. Jednak ze wszystkich mieszkańców wyspy miłości najlepiej bawi się Bruno. Uczestnik nie boi się próbować nowych relacji...

Podczas ostatniego przeparowania nowa uczestniczka, Ola zdecydowała się wybrać Brunona. Ta decyzja wydawała się trafiona, a para miała za sobą pełną czułości noc. Bruno nie krył swojego temperamentu i zaproponował uczestniczce spanie całkiem nago... Ta propozycja nieco zaskoczyła Olę, która przyznała, że czuła się w tej sytuacji niekomfortowo:

Przytulił mnie. Chce się poczuć ważna, a nie, że moje ciało jest ważne - komentowała później Ola w rozmowie z innymi uczestnikami.

Tymczasem Bruno... zaczął podrywać Angelikę, czyli dziewczynę, która spodobała mu się jako pierwsza. Uczestnik od razu powiedział, że jest zainteresowany 22-latką i to z nią chce się bliżej poznawać. Ta nagła zmiana akcji kompletnie zaskoczyła innych bohaterów show, przede wszystkim jednak samą Olę, która zdążyła być z Brunonem w parze zaledwie jedną noc!

Mat. prasowe

Zachowanie Brunona mocno wzburzyło szczególnie panie, które omówiły to między sobą. Angelika martwiła się, że Ola będzie miała do niej żal za to, że uległa flirtom chłopaka i przegadała z nim cały poranek. Okazało się jednak, że zachowanie mężczyzny nie poróżniło uczestniczek, które postanowiły podejść do sprawy racjonalnie i oceniły jedynie zachowanie Brunona jako nieodpowiednie. Po rozmowie z dziewczynami nawet Angelika przestała być zainteresowana uczestnikiem...

Mat. prasowe

W programie mają także miejsce pierwsze kryzysy! Między Pauliną i Wiktorem przestało się układać. Para, której widzowie najbardziej kibicowali, nie może się dogadać. Paulina czuje się zbyt "osaczona" przez Wiktora, a sam uczestnik nie wie, co ma na to poradzić. Wiktor stwierdził, że chce walczyć o Paulinę i nie jest już zainteresowany innymi mieszkankami wyspy miłości. A co jeśli Paulina ma inne zdanie i wcale nie widzi przy swoim boku, tylko Wiktora?

Instagram @loveislandwyspamilosci

Podobny kryzys przechodzi Andzia z Arkiem. W tym przypadku także uczestnik jest pewien swojej pary, zaś Andzia niekoniecznie... Oliwy do ognia dolał sam Arek, który zrobił swojej partnerce wyrzuty o to, że pocałowała się z Kacprem podczas zabawy. Czy przesadne zainteresowanie Andzią skutecznie ją odstraszy od Arka, który na początku bardzo jej się podobał?