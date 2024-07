1 z 9

Brooklyn Beckham został twarzą polskiej marki Reserved przynależącej do koncernu LPP z siedzibą w Gdańsku. Będzie on promował wiosenną linię Reserved YFL o nazwie „Volcano Explosion”, w której zamiłowanie do sportu spotyka się z modowym kontekstem. Jej design dedykowany jest wszystkim kochającym przygodę, sport i skoki adrenaliny.

Właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z backstage'u londyńskiej sesji, które wykonywał Kacper Kasprzyk. Doskonale na nich widać, że nastolatek odnajduje się jak ryba w odzie podczas pracy.

Jak informuje blog jastrzabpost.pl, do wiosenno-letniej kampanii zatrudniono także: Georgia May Jagger, Jerry Hall.

Co ciekawe, młodszy brat Brooklyna, Romeo niedawno został twarzą światowej marki Burberry i w roli modela również sprawdził się świetnie. Być może chłopcy znaleźli już swoją ścieżkę kariery. Ciekawe co na to rodzice?

Zobaczcie pierwsze efekty: