Przed wami 4 najgorętsze trendy we fryzurach według L'Oréal Professionnel na wiosnę i lato 2014. Kreatorzy marki zainspirowani najważniejszymi pokazami mody, celebrytkami oraz modą uliczną prezentuje nowe fryzjerskie trendy „IT” LOOKS na 4 międzynarodowych „IT” GIRLS. Zobaczcie słynne Poppy Delevingne, czy Pixie Geldof - siostrę zmarłej niedawno Peaches Geldof.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych fryzurach na wiosnę i lato 2014

Brond to połączenie brązy i blond, które jest idealnym balansem pomiędzy tymi dwoma odcieniami, składającym się z umiejętnie zastosowanej kombinacji kolorów, który został zaprojektowany, aby wyróżnić i podkreślić kobiece atuty.



Mokka Blond! Nawet tak rozpoznawalne cięcie jak pixie, musi iść z duchem czasu, aby pozostać trendem.



Karminowe OMBRÉ. Czerwień jest kolorem podstawowym, wiecznie silnym i niezmiennym. Niezależnie od zmieniających się pór roku jej popularność nie maleje. Zawsze się pojawia, jest obecna i istotna.



Zobacz także

Różowy Splash Light. Jest to oryginalny sposób na dodanie odrobiny koloru długim włosom. Splashlight to poziome pasmo świetlistego koloru w połowie długości włosów. To miejsce sprawia, że stylizacja przyciąga wzrok.