Tej jesieni nasze ubrania nie powinnz być nudne i szare! W tym sezonie na wybiegach pojawiło się wiele soczystych kolorów. Oprócz ultramodnych szmargdów i szafirów, bardzo modny jest także mocny odcień różu, tak zwana magenta.

Kolor ten pojawiał się na wybiegach u wielu projektantów - Dolce&Gabbana, Balenciaga, Lanvin. Ale okrycia wierzchnie w tym jakże mocnym i radosnym kolorze znaleźliśmy m.in. u Diane Von Furstenberg i Blumarine. Według panującego trendu "total look" najlepiej jest nosić róż solo, a w zasadzie ubrać się w odcienie purpury od stóp do głów.



Choć mocny róż z pewnością należy do odważnych kolorów, to warto poeksperymentować. Katy Perry wyjątkowo pokochała magentę. Nie dość, że ufarbowała włosy na różowo, założyła do tego różowa sukienkę i płaszczyk.

Maria Niklińska i Monika Brodka zaś zestawiły róż z czernią, tworząc ciekawą, ale bezpieczną kombinację.

A wy, pokusicie się na kurtkę lub płaszczyk w tym soczystym odcieniu?



kj