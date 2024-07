Już 24 września do Warszawy przyleci Britney Spears. Gwiazda pojawi się w naszym kraju, aby promować swoją kolekcję bielizny "The Intimate", a spotkanie z nią odbędzie się w Złotych Tarasach. Fani piosenkarki mocno to przeżywają i zapowiada się, że centrum handlowe odwiedzą prawdziwe tłumy. Przypomnijmy: Britney Spears przyleci do Polski. Znamy szczegóły wizyty

Jak będzie wyglądało spotkanie z gwiazdą? Mamy dla was kilka szczegółów jej wizyty w Złotych Tarasach. Jak udało nam się dowiedzieć, rozpocznie się ono od prezentacji samej kolekcji - potem zaś parę słów na jej temat opowiedzą Maffashion i Jessica Mercedes. Ta druga miała już okazję być na podobnym evencie w Nowym Jorku. Na finał zaś pojawi się sama Britney.

Prawdopodobnie na spotkaniu pojawi się też kilka innych celebrytek w charakterze gości. Wybieracie się?

Britney Spears podczas prezentacji kolekcji bielizny w Nowym Jorku: