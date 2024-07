Britney Spears przyleciała do Polski dosłownie na chwilę, a Warszawę potraktowała jako przecinek w swojej trasie promującej linię bielizny. Nie przeszkodziło to jej jednak w sięgnięciu po projekty polskich projektantów. Z naszych informacji wynika, że na gwiazdę czekało kilka paczek z prezentami, ale w oko wpadł jej tylko jeden. Zobacz: Tylko u nas! Policja interweniowała podczas wylotu Britney Spears

W drodze powrotnej ze Złotych Tarasów do lotniska, Britney miała na sobie t-shirt "Sometimes I Feel Like NO" projektu Eweliny Kustry z SHE/s A RIOT. Koszulka na ramiączkach w internetowym sklepie jest aktualnie na przecenie za 100 na 50 złotych. Coś czujemy, że fani Britney Spears wykupią wszystkie egzemplarze w mgnieniu oka.

Marka SHE/s A RIOT zyskała dużą sympatię polskich gwiazd już kilka lat temu, a w jej projektach wystąpiła cała plejada, m.in. Anja Rubik, Ola Kwaśniewska czy Alicja Janosz.

Gratulujemy.

