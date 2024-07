Borys Szyc ponownie zdał egzamin na prawo jazdy! Aktor poinformował o swoim sukcesie na Facebooku. Gwiazdor musiał odnowić uprawnienia do jazdy samochodem po tym, jak w 2008 roku odebrano mu prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu (został zatrzymany przez policję za zbyt szybką jazdę mając 0,7 promila alkoholu we krwi!). Borys Szyc jakiś czas temu w wywiadzie dla magazynu "Viva!" zdradził, że odstawił alkohol, ponieważ przez picie stracił w życiu nie tylko kilka ważnych ról filmowych, ale także i prawo jazdy. Na szczęście aktor uporał się ze swoimi problemami i dziś znów będzie mógł prowadzić samochód. Tę radosną nowinę ogłosił na swoim internetowym profilu.

Wziąłem się "za rogi" ze starymi błędami.

Egzamin zdany! - ogłosił gwiazdor.

Borys Szyc wykorzystał również okazję, by przestrzec innych przed błędami, które sam popełnił w przeszłości. Aktor zaapelował do swoich fanów, by nie wsiadali za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu.

Wino = Powrót taksówką! Zawsze!

Nauczka na całe życie dla mnie

i przestroga dla wszystkich.

Nie rób głupot jak ja kiedyś! ‪#‎PrawoJazdy‬ ‪#‎PiłeśNieJedź‬ ‪#‎BezGłupotZaKierownicą‬ ‪#‎WszyscyUczymySięNaBłędach‬

Pod wpisem Borysa Szyca posypały się gratulacje od jego wielbicieli. My również się do nich dołączamy. Brawo, Borys! Tak trzymaj!

