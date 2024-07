Borys Szyc zdradził, jak dba o temperaturę w związku! Aktor pojawił się na oficjalnej konferencji filmu "Sztuki kochania", w którym będziemy mogli go zobaczyć.

W rozmowie z Party.pl, Borys Szyc podkreślił, że seks w związku jest bardzo ważny i należy dbać o to, aby namiętność między dwojgiem ludzi nie wygasła. Jak to należy robić? Zdradził nam to sam Borys Szyc!

Kiedy związek jest już długoletni, partnerski, to coś się musi rozwijać. A żeby nam było coraz lepiej, to musimy sobie mówić o naszych potrzebach. Mówienie sobie o fantazjach, świntuszenie tylko podkręcają atmosferę między dwojgiem ludzi, którzy niby się już znają, ale ciągle jednak się zmieniamy. Trochę inne mamy potrzeby, czego innego chcemy, już czasem nie potrzebujemy nieustannego szaleństwa, latania na boki. Chcemy jakiejś stabilizacji, większego poczucia bezpieczeństwa i to też rodzi się między dwojgiem ludzi w takich intymnych sytuacjach.

