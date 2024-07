Życie prywatne Filipa Bobka jest jak azyl. Aktor niechętnie wypowiada się na ten temat. Wiemy tylko, że jest singlem, lubi gotować i oddanie poświęca się swojej pracy. Niemniej, wiele Polek chce wiedzieć chociażby jaki jest jego ideał kobiety. Okazuje się, że Bobek wcale nie lubi miękkich kobiet, które mu nadskakują. W rozmowie z "Galą" aktor zdradza co zrobic, albo raczej czego nie robić by go zdobyć:



- Nie lubię, kiedy chce mi się matkować.



Filip lubi za to walczyć o kobietę, zwłaszcza kiedy nie widzi jej zainteresowania: Uwielbiam, kiedy rzuca mi się wyzwanie - np. kiedy kobieta pokazuje mi, że jej na mnie niezależy. Pewnie, że to jest dla faceta irytujące - ale działa? Działa.

Z pewnością Filip to marzenie niejednej Polki. Ale skoro aktor lubi kobiety nie do zdobycia, to czy kiedykolwiek jakąś zdobędzie?





