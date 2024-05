Kiedy w 2019 roku na Netfliksie pojawił się pierwszy sezon "Wiedźmina" , niewielu przewidywało, że jedną z największych atrakcji, jakie widzowie zobaczą, nie będą efekty specjalne, choreografia walk ani nawet główny występ Henry’ego Cavilla. Mnóstwo fanów włączało czerwoną platformę streamingową po to, by posłuchać piosenek Joeya Bateya. Serialowy Jaskier podbił serca oglądających.

Szczególną popularnością cieszy się utwów „Toss A Coin To Your Witcher”, co początkowo zaskoczyło Bateya. Za oryginalne pieśni z serialu Netfliksa odpowiadają kompozytorki Giona Ostinelli i Sonya Belousova oraz autorka tekstów Jenny Klein.

„Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas się tego spodziewał”, powiedział Batey mówi RadioTimes.com .

„Kiedy to (przyp. red. - serial) się pojawił, mój przyjaciel wysłał mi SMS-a o treści: «Hej, wiesz, że jesteś już popularny, prawda?». Pomyślałem: «Nie bądź głupi»”, wyjaśnił.

„Wszystkie te covery i filmy, wszyscy robili to w Internecie. Tak naprawdę nigdy nie korzystam z Internetu, ale w pewnym momencie pomyślałem: «Wow, ludzie naprawdę angażują się w muzykę»”, dodał.

„Bardzo się cieszę, że tak się stało, bo Jaskier jest gawędziarzem. Jest muzykiem. W książkach Andrzeja Sapkowskiego jest sławny. Prawdziwą historię poznajemy w pierwszym sezonie”, przyznał Batey.

„Oznaczało to, że zanim dotarliśmy do drugiego sezonu, odbyliśmy naprawdę miłą rozmowę. To było w stylu: «No cóż, co dalej?»”, wyznał.

Bo drugi sezon Wiedźmina przyniósł, jak to ujął Batey, „trudny drugi album” Jaskra – a my spotkaliśmy się z aktorem i muzykiem, żeby dowiedzieć się, jak po „Toss A Coin” wydał nową, bardziej emocjonalną balladę, która współtworzył z kompozytorem seriali Joe Trapanese.

Piosenki Joeya Bateya z „Wiedźmina”. Serialowy Jaskier opowiada o muzyce w serialu Netfliksa

Muszę zapytać o „Burn”, nową piosenkę. To jak hymn na miarę Adele po rozstaniu… tyle że dla Jaskra i Geralta.

Blisko, tak! Joe Trapanese, który jest kompozytorem drugiego sezonu i ja napisaliśmy tę piosenkę podczas pandemii. Jedną rzeczą, którą chciałem wnieść do muzyki drugiego sezonu, była dojrzałość. Zawsze to powtarzam, ale chcieliśmy zobaczyć postęp w muzycznym rozwoju Jaskra, podobnie jak można zobaczyć rozwój Davida Bowiego czy Freddiego Mercury’ego na przestrzeni ich czasów.

Nie poprzestali na jednym dźwięku. Ciągle się zmieniali, poruszali, popychali, stając się coraz bardziej postępowi w swoim muzycznym guście i naginaniu gatunków. To coś, nad czym Joe i ja naprawdę ciężko pracowaliśmy podczas pandemii, aby zacząć łączyć gatunki i wprowadzić bardziej celtycki klimat, a czasami wprowadzić bardziej operowy styl śpiewania.

To było naprawdę satysfakcjonujące, ponieważ zanim coś ustaliliśmy i zaprezentowaliśmy to wszystkim bogom Netflixa, wszyscy odwrócili się i pomyśleli: „No cóż, to nie jest tak chwytliwe jak „Rzuć monetą”. A my powiedzieliśmy: „Dobrze. Myślę, że o to właśnie chodzi”.

To była naprawdę świetna zabawa, a Joe jest po prostu najbardziej utalentowanym kompozytorem wszechczasów. On jest niesamowity. Byłem naprawdę szczęśliwy, że mogłem z nim pracować.

Przyznam, że od wczoraj ta piosenka nie może wyjść z mojej głowy.

O Boże! To dobry znak.

Nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo się w to zaangażowałeś, bo ostatnim razem to śpiewałeś, ale oczywiście piosenki Jaskra komponowali inni ludzie.

Byłem trochę zaangażowany w pisanie piosenek w pierwszym sezonie, ale teraz wszystkie piosenki… cóż, zostałem współautorem większości piosenek z drugiego sezonu.

Jest jedna piosenka, która nie jest (przyp. red. - moja), a którą skomponował Joe. Próbowałem ją napisać od nowa i dodać do niej własne przemyślenia. Ale po półtora miesiąca walenia głową w ceglany mur powiedziałem: „Nie, ta piosenka jest naprawdę, naprawdę świetna. Nie chcę tego zmieniać. Nie chcę nic z tym zrobić.”

I tak właśnie pracujemy z Joe. Po prostu odbijamy piłeczkę przez maile i ciągle ze sobą rozmawiamy na ten temat i podejmujemy te ważne, mocne i kreatywne decyzje, które oznaczają, że zobaczymy Jaskra od strony, której być może nie widzieliśmy wcześniej.

Czy ważne było dla ciebie większe zaangażowanie w tym sezonie?

Tak. Naprawdę o to walczyłem. Jestem zawodowym muzykiem i dużą część mojego życia stanowi muzyka i zawsze nią była.

Oznaczało to również, że kiedy pojawiłem się na planie i zacząłem śpiewać, grać i pierdzieć tak, jak potrafi Jaskier, oznaczało to, że miałem o wiele większy wpływ na piosenkę i czułem się, jakbym był w… Wiesz, Poczułam, że te buty pasują. Udało mi się naprawdę przejąć na siebie odpowiedzialność i cieszyć się tym w sposób, w jaki być może nie miałem szansy w pierwszym sezonie.

Wspomniałeś, że w tym sezonie pojawi się jeszcze kilka piosenek Jaskra – możesz nam o nich coś powiedzieć?

Właściwie nie widziałem drugiej połowy serialu, ale tak, na pewno są takie, które mogą pojawić się na ścieżce dźwiękowej i mogą pojawić się w dalszej części sezonu.

Czy sądzicie, że piosenki Jaskra znów staną się popularne, czy też sądzisz, że „Toss A Coin” było jednorazowym przypadkiem?

To był jeden strzał i nie ma mowy, żebyśmy mogli to ponownie zrobić. Nie jesteśmy Taylor Swift! Wiesz, co mam na myśli? My też nie staramy się tacy być.

Dużą częścią pisania tych piosenek było upewnienie się, że nie jest to już ćwiczenie PR, jak miało to miejsce w pierwszym sezonie. Celem „Toss A Coin” było rozsławienie Geralta i Jaskra.

Teraz musi kierować się charakterem, a Jaskier bada niektóre z najciemniejszych zakamarków własnej duszy. Wierzę, że niektóre najlepsze dzieła sztuki mają to w sobie. Zaczyna naprawdę wykorzystywać swoje osobiste doświadczenia, a nie doświadczenia innych, aby inspirować swoją pracę.

To znaczy, dziękuję bardzo za porównanie do Adele, ale nie sądzę, że dojdziemy do tego poziomu!

Nigdy nie wiesz.

Nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek