Wierni fani "40 kontra 20" długo czekali na ten moment, ale w końcu stało się - druga edycja hitowego show ruszyła! W tym sezonie kandydatki będą walczyć o serce Tomasza Zarzyckiego oraz Toma Grabowskiego. Jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać z Tomem, który zdradził nam kilka szczegółów na temat swojego udziału w programie!

21 listopada 2022 roku zadebiutowała druga odsłona hitu stacji TVN7, czyli program "40 kontra 20". Czy Tomasz Zarzycki i Tom Grabowski podbiją serca fanów tak, jak uczestnicy pierwszej odsłony show? Już po pierwszym odcinku zapowiada się, że emocji i w tej edycji z pewnością nie zabraknie. I choć panowie na razie oczywiście nie mogą zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat tego, jak potoczyły się ich losy w programie, to jednak jakiś czas temu Tom uchylił nam rąbka tajemnicy i opowiedział, czy jego serce ma szansę podbić 40, czy 20!

- To nie ma tak naprawdę znaczenia - to jest tylko pesel. Sam mam 44 lata i uważam, że to są tylko liczby. Ważne, jak się czujesz. Poznałem tam wspaniałe dziewczyny, które miały lat 20 i poznałem wspaniałe dziewczyny, które miały lat 40 - powiedział Tom w rozmowie z reporterką Party.pl

Zapytaliśmy również Toma o jego ideał kobiety! Jak się okazało, uczestnik "40 kontra 20" nie ma jakichś konkretnych wymagań.

- Nie mam jakiegoś takiego ściśle określonego typu, dlatego, że czasami mi się podobają kobiety, które mają krótkie włosy, długie, blondynki, brunetki. To musi być coś innego. [...] Może jak byłem młodszy, to podobały mi się bardziej brunetki, a później jak byłem starszy to stwierdziłem, że to nie jest najważniejsze tak od razu pierwszy efekt wizualny - zdradził nam Tom.