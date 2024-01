Za nami wielkie sylwestrowe koncerty największych stacji telewizyjnych. Podczas "Sylwestra z Dwójką" zobaczyliśmy występy między innymi Justyny Steczkowskiej, Maryli Rodowicz, Roxie Węgiel czy Blanki. Występ ostatniej z wymienionych artystek wywołał zdecydowanie najwięcej emocji wśród widzów - zwłaszcza podczas jej wykonu utworu "Rodeo". Fani zarzucili młodej gwieździe, że większość piosenki przetańczyła i śpiewała bez mikrofonu, a całą wokalną "robotę" zrobił za nią chórek. Rzeczywiście jest się do czego przyczepić?

Reklama

Fani krytykują występ Blanki na "Sylwestrze z Dwójką"

Blanka Stajkow była jedną z gwiazd "Sylwestra z Dwójką". Młoda piosenkarka zaprezentowała na scenie swoje największe hity: "Solo", "Boys Like Toys" oraz "Rodeo". Oprócz wokalnych popisów mogliśmy też zobaczyć fantastyczne umiejętności taneczne Blanki. Artystka już podczas Eurowizji 2023 udowodniła, że taniec to zdecydowanie jej mocna strona i również w trakcie "Sylwestra z Dwójką" zaprezentowała świetnie taneczne choreografie.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Zobacz także: Doda przyćmiła wszystkich na sylwestrze Polsatu? Na scenie zachwyciła

Jak się jednak okazało, to właśnie taneczne popisy Blanki dla części widzów "Sylwestra z Dwójką" stały się powodem do krytycznych komentarzy. Wszystko przez to, że w opinii fanów wydarzenia Blanka zamiast skupić się na śpiewaniu, w większości "przetańczyła" i śpiewała bez mikrofonu swoje piosenki, a wokalną "robotę" zrobiły za nią chórki. Młodej gwieździe w szczególności oberwało się za występ z utworem "Rodeo".

Przecież tu większość śpiewa Klaudia z chórków...

Przecież ona wykonuje SAMODZIELNIE może 10 % piosenki, cała reszta to chórek+ona albo sam chórek. Ludzie nie widzicie i nie słyszycie tego? xD

Brawa dla dziewczyn z chórku, bo to one śpiewają. Blanka no niestety robi za tło i nic nie śpiewa. Ale najlepiej napisać: Blanka..., a dziewczyny z chórku pominąć. - twierdzi część internautów

Zobaczcie sami ten występ, który wywołał tak wiele emocji!

Zobacz także: Justyna Steczkowska wygra Eurowizję? Na Sylwestrze zaprezentowała hipnotyzujący utwór

Mimo krytycznych komentarzy znajdujemy również miłe słowa w kierunku Blanki i jej sylwestrowych występów. Internauci docenili bowiem to, że artystka nie zdecydowała się na playback i dała show na zakopiańskiej scenie.

Mega super występ. Brawo Blanka

Piękna piosenka

Jest Blanka jest show - piszą pozostali fani

Reklama

A Wy, jak to oceniacie? Wpadka, czy jednak nie ma się do czego przyczepić?