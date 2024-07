Blanka Lipińska od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku ze scenografem, Pawłem Baryłą. Autorka "365 dni" nie chce jednak, żeby ich relacja była medialna, ukrywa więc swojego ukochanego przed światem show-biznesu. W nowym wywiadzie, którego udzieliła, zdradziła jednak kilka sekretów, a przy okazji wbiła małą szpilę poprzedniemu partnerowi, Baronowi!

Blanka Lipińska i Paweł Baryła są parą od kilku miesięcy, ale o ich wspólne zdjęcia jest naprawdę ciężko. Jedyne, które do tej pory pojawiło się w mediach, zostało opublikowane przez... przypadek (była to nowojorska premiera filmu "Kolejne 365 dni"). Blanka Lipińska w rozmowie z projektantem Robertem Czerwikiem w jego programie "U Czerwika" zdradziła, że chciałaby, aby ich związek w żaden sposób nie był na świeczniku. Przy okazji pokusiła się o refleksję dotyczącą poprzedniej relacji z Baronem (który obecnie jest z Sandrą Kubicką):

Kocham go bardzo, za to, że jest super normalny. Rok temu pomyślałam sobie, po wspaniałym moim medialnym związku, głupia byłam, to zrobiłam swój związek medialny, ale człowiek uczy się na błędach. Wyciągnęłam wniosek, ta druga strona nie wyciągnęła tego wniosku, trzymam więc kciuki, bo to trudne być na świeczniku ze swoją relacją, a ludzie bardzo chętnie ją oceniają, a mojej nie mogą oceniać, bo jej nie ma i to jest super i dlatego tak będzie... - zapowiedziała autorka "365 dni".