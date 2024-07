Blanka Lipińska uwielbia wzbudzać kontrowersje. Czy pójdzie śladami Dody i będzie robić to na szklanym ekranie? Popularna pisarka wypowiedziała się na ten temat na swoim Instagramie i wszystko stało się jasne! Odniosła się także do tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Odpowiedź zaskakuje!

Autorka "365 dni" słynie z ciętego języka i konkretnego wyrażania swojego zdania. Ostatnio Blanka Lipińska publicznie zadrwiła z programu "Nasz nowy dom" i Katarzyny Dowbor. Pisarka wdała się także w słowne potyczki z Katarzyną Grocholą.

Niedzielna sesja pytań i odpowiedzi na jej Instagramie to już zwyczaj pisarki. "Sarkastyczne niedziele" pozwalają jej fanom na zadanie licznych pytań, i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich tematy. Tym razem wszystko skupiło się wokół zawodowych planów gwiazdy. Ta sama sprowokowała pytania, dotyczące reality show:

Jej odpowiedź była jednoznaczna:

Zobacz także: Blanka Lipińska o zarobkach partnera: "Nie bardzo interesują mnie jego pieniądze, bo mam swoje"

Zobacz także

Następnie autorka "365 dni" została zapytana, czy taka forma programu telewizyjnego wchodzi w przyszłości w grę:

- A bierzesz pod uwagę reality show? Co na to powie Paweł (Baryła, partner gwiazdy - przyp. red.)?

Ku zaskoczeniu fanów, Blanka Lipińska, która uważa show-biznes za okropne i bezwzględne miejsce, w przyszłości nie wyklucza własnego programu:

- Życie nauczyło mnie brać WSZYSTKO pod uwagę. Program o mnie... Mógłby być zabawny i straszny jednocześnie, ja tak okrutnie, dużo przeklinam. A co powie Paweł? Ale w programie? To mógłby powiedzieć wszystko, bo on ma jeszcze bardziej "podłe" poczucie humoru, niż ja. Tylko kto by to chciał oglądać? - zapytała, udostępniając dla swoich fanów ankietę do głosowania.