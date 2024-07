Przejmujące InstaStories pojawiło się na profilu Blanki Lipińskiej. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii gwiazda, tym razem pokazała się fanom smutna i przygnębiona. Jak się okazało, spotkał ją prawdziwy dramat. Pisarka jakiś czas temu kupiła nieopodal Warszawy dom w lesie, ale niestety, radość z tego zakupu nie trwała długo. Jak się właśnie okazało, tuż przed świętami Bożego Narodzenia dom gwiazdy spłonął.

Blanka Lipińska regularnie dzieli się ze swoimi fanami wydarzeniami ze swojego życia. Całkiem niedawno cieszyła się, że została posiadaczką nowego domu w lesie i zajęła się jego remontem. Niestety, dwa dni temu gwiazdę spotkała ogromna tragedia. Jej wymarzony dom w lesie, z którego tak się cieszyła, spłonął. Autorka powieści "365 dni" poinformowała o tym fakcie swoich fanów za pośrednictwem nagrania opublikowanego na jej InstaStories.

- Wiele zmartwionych wiadomości od was dostaję. Kochani, żyję. Chciałabym powiedzieć, że mam się dobrze, natomiast niestety nie mam się dobrze, bo przedwczoraj w nocy spalił się mój dom w lesie. Ten, który niedawno kupiłam i ten, z którego tak bardzo się cieszyłam. Jest to dla mnie trudny czas przedświąteczny - zaczęła Blanka Lipińska.

W dalszej części InstaStories Blanka Lipińska przyznała, że nie zamierza udawać i uśmiechać się na siłę. Jest to dla niej ciężki okres i potrzebuje czasu, aby uporać się z tą stratą. Gwiazda zapewniła jednak, że postara się odbudować swój dom.

- Nie chcę tutaj udawać, uśmiechać się, jestem słaba w udawaniu. Nie umiem tego robić i nie chcę. Teraz jest czas na to, żebym poradziła sobie ze stratą, a potem przyjdzie czas na odbudowywanie tego domu. Wesołych świąt - dodała ze smutkiem Blanka Lipińska na swoim InstaStories.

Pisarka jeszcze całkiem niedawno opowiadała o swoich planach urządzenia nowego gniazdka.

- Zaczynamy remont domu w lesie, to tam zwracam uwagę na to, aby było super przytulnie. Nie w stylu Lipińskiej. Myślę, że będzie to duże zaskoczenie dla wszystkich, jak ten dom będzie wyglądał. - mówiła w wywiadzie dla Jastrząb Post.