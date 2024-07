1 z 22

Blake Lively, Victoria Beckham i Kirsten Stewart zachwyciły na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Impreza rozpoczęła się 11 maja i potrwa jeszcze kilka dni, bo aż do 22 maja! Podczas tych kilku pierwszych dni na miejscu wydarzenia pojawiły się największe gwiazdy światowego kina, które zachwyciły swoimi strojami. Postanowiliśmy zebrać dla Was stylizacje największych gwiazd, które pojawiły się w ostatnim czasie na czerwonym dywanie w Cannes. Nie mogliśmy zapomnieć o Blake Lively, która pięknie eksponowała swój ciążowy brzuszek czy Kirsten Stewart, która pozowała w trampkach. Jednak i tak największą sensację wzbudziła Julia Roberts, która chciała przekonać organizatorów imprezy do tego, że kobiety nie zawsze muszą nosić szpilki, dlatego po czerwonym dywanie przyszła... boso! A jak prezentowały się inne gwiazdy? Zobaczcie sami!

Zobacz: Ma 69 lat i taki biust! Takiego dekoltu mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza gwiazda! Wyglądała BOSKO!