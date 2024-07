Minął już ponad tydzień od wstrząsającej plotki, którą podał jeden z serwisów internetowych o tragicznej śmierci Anny Przybylskiej. W mgnieniu oka straszną informację zdementowała menadżerka aktorki, która podobnie, jak wiele gwiazd i przyjaciół Anny, była oburzona całą sytuacją. Przypomnijmy: Kasprzykowski ostro o "śmierci" Przybylskiej. Przy okazji zdradza coś jeszcze

Teraz głos w sprawie zabrał sam partner aktorki, Jarosław Bieniuk. W rozmowie z "Magazynem Trójmiejskim" przyznaje, że jego rodzina z trudem funkcjonuje po tak trudnym przeżyciu. Przekonuje, że choroba Przybylskiej jest ich prywatną sprawą:

Ostatni rok był dla nas bardzo trudnym czasem, nasze życie przewróciło się do do góry nogami. Choroba Ani jest bardzo delikatną i osobistą sprawą i dlatego nie chcę się tym dzielić publicznie. W rodzinie jest siła, a my jesteśmy bardzo rodzinni i to, co się stało, jeszcze bardziej przybliżyło nas do siebie - mówi Bieniuk.