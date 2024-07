Jesteśmy w Glasgow, gdzie właśnie wręczono nagrodę w najważniejszej dla nas kategorii "BEST WORLD ACT". Chociaż Dawid Kwiatkowski pokonał artystów z Europy Wschodniej, nie udało mu się wygrać najważniejszej tego wieczoru nagrody. Polak ostatecznie przegrał z Chinami i Bibi Zhou. Nie powinno to nikogo zaskakiwać. Azja od trzech lat, czyli od kiedy wręczane są nagrody dla Najlepszego Artysty Świata, triumfuje na MTV EMA 2014. Może kiedyś zmieni się to.

Reklama

My i tak gratulujemy Dawidowi i dziękujemy za WSZYSTKIE emocje jakich nam dostarczył w ciągu ostatnich miesięcy :)

TYLKO U NAS! Śledź relację na żywo! >>>

Zwyciężczyni, Bibi Zhou z Chin:

Reklama

EMA w Glasgow: