Jednym z największych wydarzeń muzycznych tego roku w Polsce był bez wątpienia koncert Beyonce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koncercie bawiły się dziesiątki tysięcy fanów, a sama gwiazda dostała też prezent. Przypomnijmy: Przetakiewicz: Sukienka spodobała się Beyonce

Publiczność po zakończeniu show była zachwycona i wszyscy liczą, że Beyonce ponownie odwiedzi Polskę w najbliższym czasie. Niestety, okazuje się, że sama piosenkarka może nie podzielać entuzjazmu Polaków. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Philip Berners, który współpracował przy koncertach największych światowych gwiazd, stwierdził, że od strony technicznej koncert Amerykanki w Polsce nie został przygotowany odpowiednio dobrze.



Jeśli chodzi o koncert Beyonce w Polsce to jego nagłośnienie i akustyka to nie był poziom, do którego ona jest przyzwyczajona. Jej menadżerowie i ekipa po obejrzeniu i ocenie tego koncertu mogą postanowić, że gwiazda już więcej do Polski nie przyjedzie - wyznał.