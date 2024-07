1 z 6

Beata Tadla i Jarosław Kret pojawili się na premierze spektaklu "Single po japońsku", w którym główne role grają: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Lesław Żurek i Wojtek Medyński. Obojgu dopisywały świetne humory, chętnie pozowali razem do zdjęć i przytulali się na oczach gości teatru. Choć ostatnie miesiące nie były dla Beaty Tadli łatwe, bo straciła pracę w TVP i przestała być prowadzącą "Wiadomości" w Jedynce, prezenterka zdaje się tym zupełnie nie przejmować. Chętnie pokazuje się na salonach, a przerwę w pracy wykorzystuje na urządzenie nowego domu, który kupiła wraz z Jarosławem Kretem. Ostatnio dużo mówiło się o tym, że Beata Tadla dostała propozycję pracy w TVN-ie. Czy prezenterka zdecyduje się na powrót do stacji, z której odeszła kilka lat temu, by zacząć prowadzić "Wiadomości"? Okaże się już wkrótce! Dla fanów Beaty Tadli, którzy tęsknią za prezenterką, mamy galerię z jej wizyty w teatrze na premierze spektaklu "Single po japońsku". Zobaczcie!

