Gwiazdy robią wszystko, żeby świetnie wyglądać. Część celebrytek korzysta z usług specjalistów, takich jak chirurdzy plastyczni, jednak zdecydowana większość decyduje się na mniej radykalne środki. Znane panie wybierają sport, dzięki czemu ich ciało prezentuje się świetnie. Do tej grupy z pewnością należy Beata Sadowska. Dziennikarka przyznała w rozmowie z magazynem "Vita" jaki jest jej sposób na dobą kondycję. Okazuje się, że jest to bieganie. Sadowska poleciła wszystkim czytelniczkom, jak zmotywować się do aktywności fizycznej.

Reklama

- Na początku trudno sobie wyobrazić, że bieganie jest fajne. Buntuje się i głowa, i ciało. Głowa mówi" Nie dasz rady, daj sobie spokój!". Ciało wrzeszczy "Bolą mnie mięśnie i stawy, płuca za chwilę pękną, głowa eksploduje, oddech gdzieś się zgubił". I jak tu się przekonać, że i głowa i ciało nie ma racji? Wytrzymać. Po dwóch tygodniach walki, bieganie powoli zaczyna sprawiać przyjemność- zdradza Sadowska. Dlaczego warto? Dla zdrowia, bo poprawia się krążenie, spalanie, odporność, kondycja. Wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Dla sylwetki, bo pięknie się rzeźbi i smukleje... Bieganie naprawdę jest piękne!

Musimy przyznać, że zdecydowanie popieramy Beatę Sadowską!