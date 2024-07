Dla Beaty Kozidrak i Bajmu ten rok był wyjątkowy. Zespół świętował 35-lecie działalności. Z tej okazji grupa zagrała 60 koncertów, na które łącznie przyszło ponad milion osób. Tradycją już jest, że ostatni koncert na jubileuszowych trasach wiąże się z kontrolowaną wpadką z udziałem Beaty. Podczas dzisiejszej wizyty w "Dzień Dobry TVN" Kozidrak zdradziła, co przygotowali jej fani razem z ekipą.

Kinga Rusin podpytywała też Beatę o to, jak udaje jej się połączyć pracę z życiem rodzinnym od tylu lat. Przypomnijmy, że mąż gwiazdy jest jednocześnie jej menadżerem, a córka śpiewa w chórkach.

- Zawsze byliśmy taką cygańską rodziną. Mnie to nie przeszkadza i to, że musiałam tyle godzin śpiewać codziennie, czyli 2 koncerty dziennie, bo zapotrzebowanie było tak duże, że jeden koncert nie wystarczył. Dla mnie to było szczęście, mimo że byłam bardzo zmęczona. Ale dostałam od nich taką pigułkę, że nie mogę doczekać się kolejnych koncertów.