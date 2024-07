Beata Kozidrak to niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej. Od lat na jej koncerty przychodzą tłumy, płyty pokrywają się platyną, a kolorowe magazyny miesiącami czekają na wywiad czy sesję. Dlatego też każdy wywiad z artystką jest prawie że medialnym wydarzeniem. Nie inaczej było wczoraj, podczas wizyty gwiazdy w "Dzień Dobry TVN", na którą poświęcono aż 10 minut czasu antenowego.

Rozmowa dotyczyła głównie życia zawodowego Kozidrak. Beata podsumowała ostatnią trasę w USA, opowiedziała o zbliżającym się koncercie w Warszawie, ale też odpowiedziała na pytanie, dlaczego nie pojawia się na salonach.

- Dla mnie najważniejsza jest scena, to co na niej robię, a nie ścianka. Ludziom nie jest potrzebny szum medialny wokół mojej osoby, ale to jak śpiewam i o czym śpiewam.