Beata Kozidrak żałuje decyzji o przeprowadzce z Lublina do Warszawy? Nic z tych rzeczy! Piosenkarka w rozmowie z Faktem przyznała, że chociaż początkowo było jej ciężko, to teraz nie wyobraża sobie wrócić do Lublina. Artystka już od kilku miesięcy mieszka w pięknej willi w jednej z warszawskich dzielnic. Beata Kozidrak zamieszkała tam po rozwodzie z Andrzejem Pietrasem.

Reklama

Beata Kozidrak o życiu w Warszawie

Artystka w rozmowie z tabloidem przyznaje, że zadomowiła się w stolicy. Beata Kozidrak nie ukrywa, że tuż po przeprowadzce musiała się przestawić na życie w Warszawie. Czy gwiazda tęskni za swoim rodzinnym miastem?

Na początku tak. W Warszawie trudno się człowiekowi wyciszyć i ukryć, więc trzeba się przestawić. Na szczęście nie jestem już tu samotna, bo zawarłam nowe znajomości. Zauważyłam nawet, że gdy odwiedzam swoje rodzinne miasto, to jak najszybciej chcę wrócić do Warszawy. Fajnie jest odwiedzać Lublin, ale już tylko na chwilę- przyznała Beata Kozidrak.

Gwiazda podkreśla, że jest teraz bardzo szczęśliwa.

Jestem bardzo szczęśliwa. W tym roku odkryłam w sobie nowe pokłady energii. W każdym wieku można przeżywać coś niezwykłego, trzeba tylko nie bać się o siebie walczyć. Tak się złożyło, że to zamknięcie starej historii przyniosło powitanie czegoś nowego. Nie jest tajemnicą, że rozstałam się z mężem. Ma to jednak szereg pozytywnych następstw. Jednym z nich jest przeprowadzka do Warszawy, do której zmotywowało mnie nowe uczucie. Odkrywam teraz miłość na nowo, a to świetnie przekłada się na pracę. Mam teraz do niej jeszcze więcej zapału!

Myślicie, że Beata Kozidrak zdecyduje się kiedyś wrócić na stałe do Lublina?

Zobacz także

Zobacz także: Tak wygląda nowy dom Beaty Kozidrak! Jej willa jest imponująca ZDJĘCIA

Beata Kozidrak nie żałuje przeprowadzki do Warszawy.

Reklama

Piosenkarka jest zachwycona życiem w stolicy.