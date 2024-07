W środę w naszej redakcji pojawiła się Barbara Kurdej-Szatan! W ten sposób zaczynamy nasz nowy cykl - gwiazdy, które odwiedzą naszą redakcję, będą poproszone o... napisanie o sobie newsa! Tematyka - dowolna. Długość - również ;) Basia Kurdej-Szatan napisała o swoich zbliżających się wakacjach. News został już opublikowany na naszej stronie TUTAJ! Okazuje się, że naszej gwieździe bardzo spodobała się praca dziennikarki, choć, jak sama przyznała, niektóre rzeczy ją śmieszą ;) Jakie - zobaczcie wideo ;)

Reklama

Nie ułatwialiśmy Basi tego zadania. Trochę potańczyliśmy, trochę pośpiewaliśmy, ciągle ją o coś pytaliśmy. W ten sposób udało nam się potwierdzić - Barbara dołączy do kolejnej edycji The Voice of Poland!

Mimo wszystko Barbara była bardzo skupiona na swoim zadaniu. Następnie - oceniła swoje najlepsze i najgorsze stylizacje. Zapis tej części - na Facebooku Party.pl pod tym linkiem!

Zobacz także

Mamy nadzieję, że nasz cykl przypadnie wam do gustu. Nie ukrywamy - to cudowne uczucie, gdy ktoś Cię wyręcza w pracy, a także zajmuje stanowisko, przez co masz dwie godziny przerwy! ;) Dzięki Basia!

Nie obyło się bez pamiątkowego selfie ;)