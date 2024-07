Cześć Kochani! To ja, Baśka :D może to kogoś zainteresuje, może nie, ale ja jestem baaaaardzo podekscytowana moimi wcześniejszymi krótkimi podróżami, ale i kolejną, długą, która zbliża się wielkimi krokami.... Tyle się napracowałam w tym roku, że prawie cały lipiec zarezerwowałam tylko na wypoczynek i podróże, podejrzewam, że starczy mi na co najmniej rok...... Jeśli chodzi o poprzednie wypady - z całego serducha polecam Wam Barcelonę i ... wypożyczenie tam rowerów !!! Całe miasto jest świetnie przystosowane dla rowerzystów, zjeździłam i zwiedziłam z mężem i córą, prawie całą Barcelonę ! Szybko, miło i wygodnie :) A Hanka na bagażniku na siedzonku dziecięcym cała zadowolona śpiewała i oglądała piękne widoki :))) Idealne rozwiązanie !

Reklama

Zobaczcie WIDEO z wizyty Basi Kurdej-Szatan w redakcji Party.pl!

Wakacje Basi Kurdej-Szatan

Spędziłam też kilka dni w Chorwacji, w miejscu do którego zawsze jeżdżą moi teściowie, zachwyciłam się tymi niewielkimi, klimatycznymi i zabytkowymi miasteczkami. Mili, otwarci ludzie, czysta woda... jedynie plaże kamieniste - piękne, ale niewygodne... aczkolwiek wystarczą gumowe buty, aby wszystko było idealnie ! :) Spędziłam też parę dni nad naszym polskim morzem. I w Międzyzdrojach, i w Gdyni, gdzie mieszka moja siostra. Uwielbiam te miejsca, niestety w Polsce nie da się przewidzieć pogody, ja akurat na upały nie trafiłam, ale za to sporo spacerowałam i wdychałam jod :) a już za chwilę.... Włochy ! Robimy sobie "tripa" po Włoszech, począwszy od okolic Rimini i San Marino, przez Florencję po Pizę i Siennę. Jedziemy samochodem, aby po drodze również napawać się pięknymi widokami ! Na szczęście moja córa dobrze znosi podróże, w rodzinie artystycznej przyzwyczajona jest do nich..... taki zawód :)

Zobacz także

Będą audiobooki, bajki, książeczki, rysowanki, damy radę ! mam nadzieję :P jak tylko dotrę, obiecuję, że wrzucę coś na fejsa i insta :D no ! to by było na tyle ! nie mogę się doczekać, będę nabierać sił na kolejny pracowity rok, boooooo następne wyzwania i nowe projekty przede mną - m.in. program The Voice of Poland, premiera spektaklu "Pikantni" w Teatrze Capitol w Warszawie, a także jeden nowy projekt, który pozostawię tajemnicą... :) Oczywiście od września nowe odcinki "M jak miłość", a w nich mój nowy kolega z planu Janek Wieczorkowski! Będzie się działo! ;)

Wam wszystkim również życzę udanych wakacji, urlopów czy krótkich czy długich - z każdej chwili czerpcie jak najwięcej i oddajcie się temu bez reszty :)))))) niech to będą niezapomniane chwile !!!!!!!!!!!!! szalone, spontaniczne, jedyne ! Zdrowie niech dopisuje, głowa spokojna, a ciało zrelaksowane. Hej przygodo !!!!!!! buziaki :) Basia Kurdej-Szatan

Zobacz też: Basia Kurdej-Szatan apeluje o pomoc dla gwiazdora "The Voice" Mateusza Krautwursta! "Sama nie mogę pomóc"

Basia Kurdej-Szatan czeka na podróż życia :)

East News

Reklama

Basia i Rafał kibicowali naszym piłkarzom z Chorwacji!