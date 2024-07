Barbara Kurdej-Szatan zastąpi Halinę Mlynkovą w "The Voice of Poland"! Jak donosi "Fakt" aktorka pojawi się w jesiennej edycji show i dołączy do swoich kolegów z planu "Kocham Cię, Polsko", czyli Tomasza Kammela i Macieja Musiała. Basia Kurdej-Szatan świetnie radzi sobie jako gospodyni w tego typu programach, dlatego TVP postanowiło powierzyć jej kolejny swój program.

Kurdej-Szatan sprawdziła się w „Kocham cię, Polsko”, gdzie pracuje z Kammelem i Musiałem, którzy też prowadzą „The Voice”. W TVP uznano, że warto postawić na sprawdzone grono - mówi informator tabloidu.

Podobno Halina Mlynkova sama zrezygnowała z roli prowadzącej, ponieważ chce skupić się na życiu rodzinnym i tworzeniu muzyki. Jak donosi "Fakt" pod uwagę do roli gospodyni brana była też Magda Mielcarz, która odmówiła. Kilka dni temu poznaliśmy też jury, które będzie oceniało uczestników show. I okazuje się, że w "The Voice of Poland" pojawi się nowa jurorka, która zastąpi Edytę Górniak, czyli Natalia Kukulska. Będziecie oglądać nową edycję muzycznego show?

