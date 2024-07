Od kilku dni media polityczne interesują się tylko jedną osobą - Magdaleną Ogórek - kandydatką SLD na prezydenta w nadchodzących wyborach. Dziennikarka wzbudza ogromne emocje ze względu na to, że kiedyś była gwiazdą telewizji, a nawet występowała w serialu. Prasa plotkarska spekulowała zaś na temat jej romansu z Bartoszem Węglarczykiem, z którym prowadziła program w stacji TVN 24 Biznes i Świat.

W tygodniu "Wprost" ukazał się obszerny artykuł na temat Magdaleny i jej kariery. Pojawiły się również fragmenty, sugerujące, że Węglarczyk załatwił jej pracę w TVN ze względu na bliski kontakt. Bartosz postanowił interweniować w tej sprawie i zamieścił na swoim Facebooku list otwarty do naczelnego, Sylwestra Latkowskiego. W długim oświadczeniu dementuje wszystkie informacje podane w piśmie:



Ze zdumieniem przeczytałem dziś w twojej gazecie artykuł o Magdalenie Ogórek pióra p. Izabeli Smolińskiej. P. Smolińska w jednym z akapitów opisuje tam pracę Magdy w redakcji TVN24BiS. Z tego jednego krótkiego akapitu dowiedziałem się, że:

1. "nieoficjalnie mówi się, że piękną panią historyk do redakcji wciągnął prowadzący >Dzień Dobry TVN

2. że "zadbałem również o to, by po krótkiej serii występów ze mną w duecie Ogórek dostała cotygodniowy autorski program";

3. i że "mówi się również, że Ogórek i Węglarczyk bardzo się zaprzyjaźnili".

Ty i ja wiemy, że zderzenie punktu 1. i 2. z punktem 3. ma sugerować, że załatwiłem p. Ogórek pracę w TVN24BiS, za co ona odwdzięczyła się seksem. Ty wiesz i ja wiem, że p. Smolińska zrobiła ze mnie alfonsa i coś jeszcze gorszego z Magdy, jednej z niewielu krystalicznie prawych osób, jakie spotkałem w życiu. Drogi Sylwestrze, chcę cię więc jak najbardziej oficjalnie poinformować, że p. Smolińska kłamie i że wyłudziła od ciebie wierszówkę za oszukany tekst.- czytamy