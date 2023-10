Tuż po zakończeniu kolejnej, ósmej edycji miłosnego show "Love Island", wszyscy widzowie czekają na pierwsze informacje od finalistów. Ci są ciekawi, jak wygląda ich rzeczywistość tuż po powrocie do Polski. Tym razem rąbka tajemnicy uchylił Bartek, zwany „koszykarzem". Koniecznie zobaczcie, co miał do powiedzenia!

"Love Island": Bartek i jego pierwsza publikacja po finale

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy żyli wydarzeniami z Wyspy Miłości. Wszystko przez to, że widzowie wreszcie doczekali się wielkiego finału, który przyniósł wiele niespodziewanych zwrotów akcji. W ostatnim odcinku jednak widzieliśmy pary, które deklarowały, że łączy ich coś więcej, niż chęć wygranej i przyjaźń. Wielkimi zwycięzcami ósmej edycji "Love Island" okazalia się Laura i Armin - nic dziwnego, to właśnie oni od samego początku tworzyli silną relację. Co więcej, na przestrzeni czasu stali się ulubieńcami fanów. A co słychać u pozostałych par?

Internautów zastanawiał fakt, czy pary, które mieliśmy okazję oglądać w wielkim finale, wróciły do Polski razem. Ostatnio Jaqueline z "Love Island 8" zaskoczyła wyznaniem. Wówczas wszyscy uznali, że ta rozstała się z Bartkiem - jeszcze przed powrotem do ojczyzny. Co ciekawe, taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii miłosnego show. Uczestniczka zdradziła, że na Wyspie Miłości coś się wydarzyło - ta jednak poprosiła swoich widzów o cierpliwość. Bartek skutecznie milczał. Teraz jednak zabrał głos.

Na instagramowym profilu uczestnika "Love Island" pojawiło się pierwsza relacja. Sportowiec przywitał się ze swoimi fanami:

- Siemanko wszystkim, dziękuje za wszystkie wiadomości jak i liczne wsparcie. Teraz już czas na odreagowanie. Powrót do najbliższych! - zaczął.

Następnie odniósł się dow wydarzeń na Wyspie Miłości:

- Powiem tyle - z Wyspy Miłości przywiozłem coś znacznie cenniejszego, niż bym mógł się tego spodziewać. Przygoda życia. Widzimy się niebawem mordeczki - wyznał.

Co miał na myśli? Myślicie, że wkrótce zabierze głos ws. relacji z Jaqueline i wyjaśni, co się między nimi wydarzyło?