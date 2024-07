Baron zagra z Hansem Zimmerem w Krakowie! To duże wyróżnienie dla członka zespołu Afromental. Aleksander Milwiw "Baron" będzie towarzyszył kompozytorowi na gitarze. Występ Barona, znanego do tej pory przede wszystkim z udziału w projektach popowych czy rockowych i boku Zimmera, to nie lada gratka zarówno dla fanów Hansa, jak i Aleksandra. Połączenie żywiołowości Barona z orkiestrą symfoniczną, wykonujących wspólnie największe filmowe hity to wydarzenie, którego nie wypada przegapić.

Hans Zimmer znany jest z kompozycji do takich filmów jak "Ostatni Samuraj", "Piraci z Karaibów", "Gladiator" czy "Incepcja".

Baron zagra z Hansem Zimmerem w Krakowie i w Łodzi!

Jeden koncert odbędzie się w Łodzi w Atlas Arenie 1 maja, a drugi 3 maja w Tauron Arena w Krakowie. Jak się okazuje, Baron i Hans Zimmer poznali się już jakiś czas temu.

Poznałem maestro Hansa Zimmera na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2014 roku, gdzie miałem zaszczyt dzielić z nim scenę podczas wykonywania suity z filmu Incepcja, w towarzystwie Orkiestry Akademii Beethvenowskiej i pod batutą Diego Navarro. Tym bardziej niesamowite było to dla mnie doświadczenie, że prywatnie Incepcja jest jednym z moich ulubionych filmów, a muzyka, którą skomponował Hans Zimmer jest po prostu rewelacyjna.

Jak Baron zareagował na wieść o współpracy z Hansem Zimmerem?

Gdy w tym roku otrzymałem zaproszenie na scenę na koncerty w Łodzi i Krakowie oraz na 4 koncerty finałowe we Francji, oniemiałem ze szczęścia. To wielkie wyróżnienie i honor dzielić ponownie scenę z takimi wybitnościami muzycznymi. To także wielka odpowiedzialność. Ale przede wszystkim największa radość. Tym bardziej, że poznając w Los Angeles większość muzyków ,wiem, że to nie tylko wybitni wirtuozi, ale przede wszystkim przemili i serdeczni ludzie. Zapraszam każdego melomana muzyki filmowej na niesamowitą podróż poprzez historie Króla Lwa, Gladiatora, Piratów z Karaibów, Incepcji, Interstellar, Mrocznego Rycerza, Człowieka ze Stali, Sherlocka Holmesa i wielu innych. Gwarantuję Wam wachlarz emocji i dynamiki oraz niezapomniane przeżycia. Nie wyjdziecie obojętni po tym wyjątkowym spektaklu muzycznym.

W jakim składzie zagra zespół?

Aleksander Milwiw-Baron - gitara

Mike Einziger - gitara

Guthrie Govan - gitara

Czarina Russell - wokal, dzwony rurowe

Lebo M. - wokal

Yolanda Charles - gitara basowa

Tina Guo-Morabito - wiolonczela

Ann Marie Calhoun - skrzypce

Nick Glennie-Smith - instrumenty klawiszowe, akordeon

Steve Mazzaro - instrumenty klawiszowe, gitara

Richard Harvey - instrumenty dęte drewniane

Satnam Ramgota - instrumenty perkusyjne

Wybieracie się na któryś z tych koncertów?

Muzyk będzie towarzyszył kompozytorowi też we Francji