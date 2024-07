Kilka tygodni temu rozdano Złote Węże dla najgorszych aktorek, aktorów i wyprodukowanych filmów. Podczas gali wrażenie próbował zrobić Tomasz Karolak, które kompletnie nagi z poduszkami pojawił się na scenie. Zobacz: Tomasz Karolak bez majtek i w samych adidasach na Złotych Wężach. Szczyt żenady?

Jak nie trudno się domyślić wiele nominowanych do tej statuetki gwiazd się nie pojawiło. Redakcja Na Językach postanowiła dotrzeć do tych osób, które nie odebrały swoich nagród. W związku z tym przed kamerami Złotego Węża dostała Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka zareagowała dość dziwnie na statuetkę. Od razu też znalazła rozwiązanie, co można z nią zrobić:

O jaka brzydka. W telewizji o wyglądała trochę inaczej. No cóż, dziękuję. Moja córka będzie miała się czym bawić.

Jak widać nie warto było się przygotowywać na galę i tracić cenny czas.

