Tomasz Barański po występach w programie You Can Dance otrzymał nagrodę specjalną- stypendium na wyjazd do szkoły tańca w Nowym Jorku. Jednym z fundatorów nagrody był sam Agustin Egurrola, który zdecydował się pomóc zdolnemu tancerzowi.

Teraz Barański przygotowuje się do wyjazdu, bo bardzo chce wykorzystać swoją szanę na naukę w Broadway Dance Center, ale troche się obawia tego wyjazdu.

- On nie zna angielskiego zbyt dobrze, dlatego boi się tego wyjazdu – zdradza znajomy Barańskiego w „Takie jest życie”.

Barański jest zdolnym tancerzem, więc na zajęciach w szkole na pewno sobie poradzi. A języka może go zawsze poduczyć jego przyjaciółka Edyta Herbuś, która uczy sie teraz w szkole aktorskiej w Kalifornii. Panie Tomaszu, odwagi!