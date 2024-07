Alicja Bachleda-Curuś skomentowała medialne plotki o rzekomej zazdrości o popularność Mai Ostaszewskiej. Kilka dni temu jeden z tabloidów donosił, że piękna aktorka jest wściekła na swoją koleżankę z filmu "Pitbull" za to, że to ona a nie Bachleda-Curuś stała się jego największą gwiazdą. Informator Faktu twierdził wówczas, że Alicja "wyszła z seansu nowego „Pitbulla" potwornie zdenerwowana". Teraz sama aktorka odniosła się do plotek na swój temat. Na profilu na Facebooku pojawił się wpis, w którym dementuje prasowe informacje.

Niezmiernie ciesze się, ze film spodobał się tak licznej publiczności.

Również z tego, że mogłam wystąpić

na jednym ekranie z najlepszymi polskimi aktorami. Wbrew krążącym plotkom,

film widziałam, po raz pierwszy, na warszawskiej premierze i bynajmniej z

niego nie wyszłam!

Siedziałam wciśnięta w fotel pełna wrażeń i podziwu dla kreacji aktorskich,w

które ten film obfituje.

I tu obalę kolejną plotkę. Maję Ostaszewską podziwiam od wielu lat i jedyne

co czuje w stosunku do jej osoby to zachwyt i admiracja.

Cieszę się, ze było nam dane wystąpić w jednym filmie. Wszystkie kreacje

aktorskie były wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju- napisała aktorka.

Myślicie, że komentarz Alicji Bachledy-Curuś utnie wszystkie plotki? Przeczytajcie cały wpis pięknej gwiazdy na Facebooku!

Alicja Bachleda-Curuś komentuje plotki.

Aktorka zdementowała informacje o zazdrości.