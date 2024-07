1 z 4

Zwiewna, bardzo dziewczęca, ale i uwodzicielska! Alicja Bachleda-Curuś na premierę filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" założyła dość zaskakującą sukienkę jak na takie klimaty. Gwiazda wybrała białą sukienkę z koronkowym zdobieniem przy dekolcie z czarnym paseczkiem podkreślającym jej talię. Bachleda-Curuś postawiła na dodatki w złotym kolorze - i o ile torebka pasowała do stylizacji, mamy pewne zastrzeżenia co do butów. Na miejscu Bachledy postawilibyśmy na klasyczne szpilki.

Waszym zdaniem, złote buty pasowały do całej stylizacji? Zobaczcie je z bliska w naszej galerii i sami oceńcie!

