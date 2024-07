Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zaledwie 12 maja wylecieli do Azji nagrywać program "Azja Express", a już z niego odpadli? Z naszych informacji wynika, że para rywalizowała o przetrwanie w programie z innymi gwiazdami jedynie ponad tydzień. Co ich zdradziło? W niedzielę 29 maja Majdan komentował w TVP Sport towarzyski mecz Niemcy-Słowacja!

Program "Azja Express" to wyścig, w którym pary złożone z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu. Gwiazdy w trudnych warunkach walczą o to, żeby nie odpaść i rywalizować dalej.

"Azja Express" to format holenderskiego programu z 2004 roku “Peking Express".

Podobno z programu odpadły już i inne pary. Kto zatem wygra?

Czy warunki w Azji podczas nagrywania "Azja Express" były ciężkie? Pewnie niedługo dowiemy się z wywiadów z Małgosią Rozenek i Radkiem Majdanem.