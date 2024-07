Znamy wszystkie nazwiska gwiazd, które wezmą udział w nowym show TVN "Azja Express". Program poprowadzi Agnieszka Szulim! Kto pojawi się w nowym show TVN? Stacja na swoim Instagramie opublikowała oficjalną listę!

Lista uczestników programu "Azja Express"

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Renata Kaczoruk z koleżanką Weroniką Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański

Przemysław Saleta i Dariusz Kuźniak

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Co gwiazdy będą robić w tym show? "Azja Express" to program w którym pary złożonych z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu. "Azja Express" to format holenderskiego programu z 2004 roku “Peking Express". Gwiazdy, które wezmą udział w show wyjeżdżają do Azji jeszcze w tym miesiącu. Program przez długi czas roboczo był nazywany "Orient Express".

Jak to będzie wyglądało? Zobaczcie zwiastun jednej z zagranicznych wersji programu. Format jest popularny w Belgii, Szwecji, Norwegii, Danii, Francji, Hiszpanii.

Jak się dowiedzieliśmy to gwiazdy decydowały z kim chcą pojechać na wyprawę i rywalizować w ekstremalnych warunkach. Dlatego musiały być to osoby, którym ufają i wiedzą, że dobrze będzie im się z nimi współpracować.

Hanna Lis wybrała Łukasza Jemioła.

Małgorzata Rozenek zgodziła się pojechać, ale tylko z narzeczonym Radosławem Majdanem.

Agnieszka Włodarczyk z Marią Konarowską są przyjaciółkami od lat.