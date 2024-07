Sara i Artur Borucowie po powrocie z Francji, udali się na wakacje. Piłkarz i jego żona wczoraj wrócili z Euro 2016, a już dziś wyruszyli na zasłużony wypoczynek. Wprawdzie Artur Boruc nie zagrał w ani jednym meczu na tegorocznych Mistrzostwach Europy, ale uczestniczył we wszystkich treningach i był w ciągłej gotowości, by każdej chwili wkroczyć na boisko. Cały czas wspierała go jego piękna żona Sara. Teraz małżonkowie udali się na wakacje. Niestety nie zdradzili, dokąd się wybrali. Na Instagramie Sary pojawiła się fotka, z której dowiadujemy się, że towarzyszą im siostra Sary Ines i jej chłopak.

Wreszcie wakacje!! Nie za długie w tym roku, ale zgarniamy dzieciaczki i korzystamy ile się da - napisała Sara Boruc na swoim profilu.

Życzymy udanego wypoczynku! I czekamy na więcej zdjęć. ;)

Sara i Artur Borucowie wybrali się na wakację z siostrą Sary i jej chłopakiem.

Sara dzielnie wspierała Artura Boruca w czasie Euro 2016. Choć bramakrz nie zagrał w ani jednym meczu, to był w gotowości, by w każdej chwili wkroczyć na boisko!

Po przegranym meczu z Portugalią wykonał piękny gest w kierunku Łukasza Fabiańskiego. Brawo, Artur!