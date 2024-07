Arkadiusz Milik odpowiedział na hejt internautów po meczu Polska-Niemcy. Fani piłki nożnej nie pozostawili bowiem suchej nitki na piłkarzu po tym, jak nie wykorzystał dwóch szans na strzelenie gola. I chociaż spotkanie reprezentacji Polski i Niemiec zakończyło się bezbramkowym remisem, to w sieci zawrzało, że to przez Milika straciliśmy okazję do bramki. Arek Milik na swoim profilu na Facebooku skomentował krytyczne uwagi dotyczące jego gry.

Kiedy zdajesz sobie sprawę, że masz 4 punkty po dwóch meczach i awansowałeś, a niektórzy szukają winnych słabej gry.

Wczoraj pokazaliśmy charakter. We wtorek walka o 1.miejsce w grupie. Bądźcie z nami!- apelował Arek Milik.

Niestety pozytywnego nastawienia Arkadiusza Milika nie podzielają jego fani. Pod wpisem na portalu społecznościowym znowu pojawiło się wiele komentarzy w którym internauci krytykują sportowca nie tylko za słabą grę, ale i za sam wpis.

Trochę pokory, Arek. Żaden prawdziwy kibic nie życzy Ci źle, ale zdajesz sobie sprawę chyba, że zagrales dwa kiepskie mecze. Myślę ze lepiej byś zabrzmiał mówiąc. "Przepraszam za zmarnowane okazje, zjadły mnie nerwy ale wierze ze w następnym meczu dam sobie i wam powody do dumy. Najważniejsze ze jesteśmy nadal w grze, zostańcie z nami do końca" i każdy przybiłby ci pionę a tak to zgrywasz cwaniaka. Szanuje cie jako zawodnika, masz potencjał, bez powodu Nawałka cie nie powołał, ale trochę pokory i szacunku dla obiektywnej oceny gry ze strony wspierających cie kibiców. Pozdrawiam i kibicuje mimo wszystko. Piona!!!

Waszym zdaniem Arkadiusz Milik rzeczywiście zasłużył na tak ostrą krytykę?

Piłkarz tłumaczy się na Facebooku.