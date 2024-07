Jessica Ziółek zdradza, jak wygląda jej życie z Arkadiuszem Milikiem! Piękna modelka po ostatnim meczu Polska-Irlandia Północna robi coraz większą karierę. Piłkarz stał się bowiem bohaterem narodowym po strzeleniu zwycięskiej bramki dla naszej reprezentacji.

W najnowszym wydaniu magazynu "Grazia" pojawił się materiał na temat Jessiki Ziółek, w którym zdradziła jak wygląda jej życie z Arkadiuszem Milikiem. Para poznała się, kiedy dziewczyna miała 16 lat... w sklepie.

Byłam z mamą na zakupach, szukałyśmy prezentu dla szwagra i to ona zwróciła mi uwagę, że jakiś chłopak mi się przygląda. (...) Po chwili on do mnie podszedł o poprosił o mój numer telefonu. Miałam wtedy 16 lat. Arek jest o rok starszy - mówi magazynowi.