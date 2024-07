Arkadiusz Milik antybohaterem meczu Polska-Niemcy? Tak, niestety, uważa większość internautów i kibiców! O ile wszyscy rozpływają się nad obrońcą Michałem Pazdanem, to na Arka Milika lecą gromy. Napastnik nie wykorzystał dwóch idealnych szans na strzelenie gola. Ale czy zasłużył na tak ostrą krytykę?

Mecz Polska-Niemcy na Euro 2016 zakończył się wczoraj bezbramkowym remisem. Dwie okazje na strzelenie gola miał Arkadiusz Milik, ale niestety, nie udało się mu ich wykorzystać. Internauci jednak nie potrafią mu tego wybaczyć. Ostro zaatakowali piłkarza na jego Facebooku. Przytoczymy niektóre z komentarzy:

Wez zejdź z boiska bo tyle straciłeś sznas twoje umiejętności daja dużo do zyczenia chyba nie powinieneś wyjść w pierwszym składzie masakra!ty chyba nawet w rezerwach nie powinieneś być.

Milik, po twoich spier... 3 setach to nie mam pytań do Ciebie. Może bys już przestał grac? Piłka poniżej kolana, a Ty się do główki składasz? Tak to się nawet w okręgówce nie gra. Lewy wychodzi na czystą pozycje, a Ty holujesz tą piłkę i za chwilę strata. Tu nie chodzi o to, że jak strzelisz bramkę z Irlandia to jesteś bogiem, a teraz słaby mecz to już najgorszy. Widocznie bramka przypadkowa... Bo to co dzisiaj pokazałeś to tragedia

ALE TY KU**A MIERNY JESTES

Brawo Arku wlasnie zje**les 200 setke.... jak tego mozna bylo nie trafic to wiesz tylko ty - piszą internauci. (pis. oryginalna).