Wczoraj zakończyła się trzecia edycja "The Voice of Poland". Jak wiadomo w programie w większości biorą udział profesjonaliści, którzy od jakiegoś czasu działają na rynku muzycznym i nie mogą przebić się do szerszej publiczność. Telewizyjne show im to umożliwia i ci najbardziej zdeterminowani na sukces wokaliści wykorzystują daną im szansę. Zobacz: Mateusz Ziółko wygrał "The Voice"

Jedną z barwniejszych postaci tej serii programu był Arek Kłusowski, który już na samym początku swoim głosem wprawił w osłupienie trenerów. Okazuje się, że wokalista w branży działa już od dłuższego czasu i ma wielu znajomych wśród gwiazd. Przyjaźni się m.in. z Eweliną Lisowską. Dobre relacje ma również z Ewą Farną.

Po przegranej Arka piosenkarka napisała na Facebooku, że trzyma za niego dalej kciuki oraz zdradziła, że to Kłusowski wraz z nią napisał tekst piosenki do jej nowego przeboju "Ulubiona rzecz".

- Dla mnie i tak wygral ARO:).... Kto nie wie, Arek pomogl napisac mi tekst do piosenki Ulubiona Rzecz:)! Go go go for it! Swietny glos! [pisownia oryginalna] - napisała Farna.

Z takim wsparciem i swoją sceniczną osobowością Arek ma szansę zaistnieć w branży. Wystarczy, że spotka ludzi, którzy go dobrze poprowadzą.

